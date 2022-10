Accordo tra Comune di Cagliari e parco di Molentargius per gestire 1,5 milioni dal Pnrr che serviranno per mettere a dimora 32mila piante su 31,8 ettari in città: le aree individuate sono Monte Urpinu e il colle di San Michele. Una “riforestazione urbana” è definita nei documenti.

Gli enti hanno firmato un protocollo d’intesa, ratificato dalla giunta guidata da Paolo Truzzu, con due obiettivi: il “recupero dei due polmoni verdi più importanti della città e il potenziamento della produzione di ossigeno, con conseguente abbattimento dell'anidride carbonica”. E si parla di “nuova vita” per i parchi storici del capoluogo.

Nel progetto, si legge nella delibera dell’esecutivo di palazzo Bacaredda, “presta un fondamentale la dipendente del Parco di Molentargius, Luisanna Massa”.

Da qui il patto, stretto nei giorni scorsi e valido per i prossimi cinque anni.

