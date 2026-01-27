Incidente stradale questa mattina intorno alle 8.15 in via Galvani, a Cagliari, dove un’auto si è scontrata con la metropolitana leggera. Il bilancio è di un ferito, una donna che viaggiava sul sedile del passeggero, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e liberata dalle lamiere. È stata poi trasportata in codice verde al pronto soccorso del Brotzu. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e la polizia municipale per i rilievi.

L’incidente ha avuto notevoli ripercussioni sul traffico cittadino in arrivo dall’hinterland cagliaritano, con viale Marconi nel caos tra automobilisti in coda e lunghe file di auto.

(Unioneonline/v.f.)

