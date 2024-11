Alcuni calcinacci sono caduti in strada in via Garibaldi a Cagliari, da una palazzina all’angolo con piazza Costituzione. L’episodio è avvenuto attorno a mezzogiorno: alcuni attimi di paura per i passanti, ma senza che nessuno venisse colpito.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, seguito dalla Polizia locale. Attorno alle 13, la Protezione civile ha transennato l’intera zona sia lato via Garibaldi sia lato piazza Costituzione.

Il prossimo passo sarà la messa in sicurezza dell’area: finché non verrà effettuata rimarranno le restrizioni per i pedoni.

(Unioneonline/r.sp.)

