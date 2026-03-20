Inciampa, cade e rischia di perdere i denti. Di sicuro, oltre a tanto spavento, ha riportato una ferita alla bocca l’anziana che questa mattina è finita rovinosamente a terra in piazza Giovanni Medas, a Pirri: lo spiazzo disastrato dove ogni giorno viene allestito il mercatino all’aperto, accanto al mercato civico rionale di Is Bingias.

La donna ferita a Pirri

Nonostante l’altissimo tasso di frequentazione, la zona delle bancarelle sembra abbandonata dalle istituzioni. L’asfalto, o quello che resta, è costellato di profonde buche e avvallamenti che rendono pericoloso il passaggio pedonale di chi va lì per fare acquisti.

Perché se quello di stamattina, preso da solo, potrebbe essere visto come la conseguenza di una distrazione, bisogna fare i conti con le statistiche: nemmeno un mese fa, il 24 febbraio, un’altra donna era caduta per la stessa ragione, dopo aver messo male il piede in una crepa della strada, riportando una frattura dell’omero che aveva richiesto un intervento chirurgico.

Asfalto disconnesso e voragini sono comuni a tutte le strade di quell'isolato. Eppure ci sono – appunto – il mercato, il mercatino, una banca, un asilo, un supermercato, le Poste, bar e altri negozi. Il cuore vivo di Pirri – dove la gente, tanti anziani, si muove a piedi – che continua a essere teatro di incidenti perché non viene posato il nuovo asfalto.

«Qualcuno intervenga», era stato l’appello della figlia della prima donna finita in ospedale, «oppure dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?». Per ora il bilancio – quello noto, almeno – è di due donne ferite.

Enrico Fresu

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