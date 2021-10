Un cadavere in avanzato stato di mummuficazione è stato scoperto oggi a Cagliari, nel giardino di un’abitazione in via Riva di Ponente.

A scoprire il corpo è stato il proprietario dello stabile, che ha subito allertato il 112.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari e del Nucleo investigativo del Comando provinciale assieme al medico legale.

La vittima si chiamava Stefano Marini, 57 anni, un senza fissa dimora domiciliato alla Caritas.

L’ipotesi è quella di un decesso a seguito di malore, sul cadavere non sono emersi segni di violenza o particolari lesioni. Il 57enne, hanno appurato i militari, aveva il permesso del proprietario per entrare nello stabile e rifugiarsi.

Il corpo è stato trasferito al Policlinico per gli esami medico legali.

