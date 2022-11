Caccia e pesca abusiva, violazioni di natura ambientale e tentativi di accesso ad aree sotto sequestro.

Succede di tutto nella laguna di Santa Gilla a Cagliari dove il Corpo Forestale, nell'ambito di controlli per la tutela della fauna e delle risorse ambientali, ha denunciato tre persone e contestato quattro violazioni in materia di pesca.

Nello specifico, un uomo è stato denunciato perché colto in flagranza mentre andava a caccia nell’Oasi permanente di protezione Faunistica. Rischia una condanna a sei mesi di reclusione, al cacciatore sono stati anche sequestrati il fucile e le munizioni.

Invece in località “Donna Laura”, nella sponda est della laguna in cui l’accesso è inibito perché sottoposta a sequestro penale per occupazione abusiva, due persone sono state “beccate” mentre a bordo di un barchino tentavano di raggiungere l’area. L’intervento dei Forestali ha scongiurato l’occupazione e portato alla denuncia dei due uomini per il reato di violazione di sigilli, rischiano fino a tre anni di reclusione.

Quattro sanzioni amministrative per un valore complessivo di 4mila euro sono state invece comminate per la pesca di molluschi senza licenza: 30 chili di vongole sono stati confiscati e reimmessi in laguna.

