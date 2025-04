Una bimba di tre anni in condizioni critiche è stata trasferita d’urgenza da Cagliari a Roma a bordo di un elicottero dell’Areus, Azienda che ha organizzato il volo salvavita.

La bimba era stata ricoverata in condizioni critiche al Brotzu di Cagliari e da subito i medici della Pediatria si sono resi conto dell’urgenza di trasferire la piccola all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La centrale operativa 118 di Cagliari, diretta da Daniele Barillari, ha quindi attivato l’elisoccorso di base a Elmas che è immediatamente partito verso lo scalo romano.

Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività per questo Giuseppe Masnata, direttore di Pediatria dell'Arnas Brotzu, ha voluto ringraziare la centrale operativa, il servizio di elisoccorso e tutto il servizio di emergenza territoriale di Areus per quanto fatto.

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine da estendere a tutto il personale del servizio di emergenza per l’impegno straordinario dimostrato oggi nel garantire il volo di trasferimento per una bambina di soli 3 mesi, in condizioni critiche, dalla nostra pediatria all’ospedale Bambino Gesù», scrive Masnata, «ogni membro del team ha giocato un ruolo fondamentale, contribuendo con professionalità, dedizione e sensibilità a un intervento che ha fatto la differenza per la piccola e la sua famiglia in un momento tanto delicato. Grazie di cuore per il vostro instancabile lavoro e per la passione che mettete nel soccorrere e aiutare chi è nel bisogno».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata