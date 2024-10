«In caso di mancato accordo siamo pronti allo sciopero». L’incontro chiesto dall’assessore Bartolazzi che all’ultimo momento ha disertato, due ore circa di assemblea infuocata e infine la nota inviata al Prefetto che ufficializza lo stato di agitazione della dirigenza medica e sanitaria dell’Arnas Brotzu.

Sindacati uniti e riuniti alle 10 nella sala del Businco, dove il numero uno della Sanità Armando Bertolazzi non si è presentato, poi l’assemblea di mezzogiorno, con circa centocinquanta presenti, conclusa con la nota che mette nero su bianco il malumore che da tempo si respira nel più grande ospedale dell’Isola.

«Le scriventi organizzazioni sindacali delle dirigenza medica e sanitaria, con la presente proclamano lo stato di agitazione, preannunciando l’intenzione di indire lo sciopero e di chiedere la formale attivazione, nei tempi di legge, della procedura di raffreddamento e la conciliazione delle controversie», si legge nella nota sottoscritta dalla segreteria aziendale e regionale Anaao-Assomed, Aaroi EMac, Cimo, Cgil Fp, Cisl medici, Fassid, Fesmed, Fvm e Uil Fpl.

Nello stesso documento due punti che riassumono le motivazioni della protesta: la mancata sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale (inapplicato da gennaio), e la mancata applicazione della legge regionale 1 del 2023, che al comma 14 dell’articolo 5, ha stanziato le risorse necessarie per procedere con una perequazione mai avvenuta.

Nel documento, inviato anche alla direzione del Brotzu, si annuncia inoltre la non disponibilità dei lavoratori a effettuare lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive. «Attendiamo l’incontro dal Prefetto, ma non siamo disposti ad arretrare sulle nostre richieste. In caso di mancato accordo inizieremo lo sciopero», annunciano le sigle sindacali.

