L’assessore della Sanità Armando Bartolazzi convoca le parti sindacali per venerdì 18 ottobre dopo lo stato di agitazione proclamato oggi al Brotzu, in un’assemblea infuocata a cui avrebbe dovuto partecipare anche l’esponente della Giunta Solinas, che non si è presentato.

L’obiettivo, spiega Bartolazzi in una nota, è quello di «proporre un percorso perequativo finalizzato a riequilibrare il valore medio dei fondi contrattuali nell’area della dirigenza sanitaria e del personale del comparto». Proprio una delle richieste avanzate oggi nell’assemblea.

«La situazione – spiega l’assessore - è allo studio degli uffici regionali che garantiscono il loro impegno per la risoluzione delle criticità stipendiali riscontrate presso le Aziende in maggior sofferenza».

Bartolazzi avrebbe dovuto incontrare oggi medici e dirigenti ma non si è presentato. Al termine dell’incontro i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione, mettendo la vertenza in mano al Prefetto e minacciando uno sciopero.

