Automobilisti indisciplinati a Cagliari, il Comune incassa multe per sette milioniLe somme accertate nel 2025 dall’amministrazione per violazioni al codice della strada
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Dall’eccesso di velocità alle auto in divieto sosta passando per i veicoli non assicurati. In mezzo ci sono tutti i verbali staccati dagli agenti della Polizia locale per quelle violazioni al codice della strada che prevedono sanzioni amministrative pecuniare. Quelle per cui bisogna sborsare dei soldi.
A Cagliari nel 2025 gli automobilisti hanno versato nelle casse del Comune oltre sette milioni di euro, per la precisione 7 milioni 12mila 219,61 euro. Di questi 564mila 971 euro riguardano il superamento dei limiti di velocità mentre i restanti 6 milioni e 447mila euro rientrano genericamente in tutte le altre violazioni previste dalla legge.
Il codice della strada prevede che i Comuni utilizzino parte delle cifre incassate, in alcuni casi anche il 50%, per finalità specifiche connesse al miglioramento della sicurezza stradale.
Tra le principali attività su cui ha deciso di puntare la Giunta ci sono la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (un milione e 79mila euro), miglioramento della segnaletica nelle strade comunali (un milione e 16mila euro), potenziamento attività di controllo delle violazioni anche attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature per i corpi di polizia (1,4 milioni), manutenzione delle strade e attività di educazione stradale, interventi di assistenza agli utenti deboli, mobilità ciclistica (1,6 milioni).
An.De