«Viviamo in costante pericolo, senza illuminazione, strisce pedonali e alla mercé degli automobilisti che corrono di fianco alle nostre case».

È la protesta che si leva da un gruppo di residenti della lottizzazione Magnolia, a Cagliari, nelle vicinanze di via Mercalli.

Lunga la lista delle lamentele: «Mancano i marciapiedi e per centinaia di metri non ci sono attraversamenti pedonali, per questo siamo costretti a portare i figli a scuola in auto», spiegano ai microfoni del Tg di Videolina gli abitanti, che stanno anche valutando di intraprendere azioni legali per risolvere quella che definiscono senza mezzi termini: «Una situazione insostenibile».

