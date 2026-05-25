Nella sala del consiglio del rettorato universitario è stata presentata questa mattina la dodicesima edizione di Ateneika 2026, pronta ad animare il capoluogo per dieci giorni tra sport, musica e vita universitaria. La manifestazione prenderà il via giovedì con la cerimonia inaugurale e coinvolgerà quest’anno 2400 studenti iscritti, 699 squadre e oltre 40 artisti ospiti, con Radiolina nel ruolo di media partner ufficiale.

Tra i nomi annunciati anche EroCaddeo e Dito nella Piaga, protagonisti di un cartellone che unirà concerti, tornei e momenti di aggregazione all’interno del campus universitario.

Grande soddisfazione nelle parole del magnifico rettore Francesco Mola: «Ateneika rappresenta il fiore all’occhiello dell’ateneo, è una macchina che lavora bene e dobbiamo essere orgogliosi della capacità dei nostri giovani». Il rettore è intervenuto anche sulle polemiche legate al rumore della manifestazione: «Il Cus è la sede naturale per Ateneika. Già due anni fa abbiamo iniziato a installare pannelli fonoassorbenti e quest’anno li abbiamo raddoppiati. C’è inoltre il rispetto degli orari fino alle 23, con deroghe soltanto nei weekend».

Il servizio completo domani sulle pagine de L’Unione Sarda.

© Riproduzione riservata