Presa di posizione del Ctm, dopo quanto accaduto alla vigilia della partita tra Cagliari e Palermo, caratterizzata da scontri fra tifoserie e dal lancio di pietre e fumogeni, da parte di un gruppo di supporter rossoblù, contro i bus che trasportavano allo stadio i sostenitori del club siciliano.

L’azienda, in una nota, specifica che «i conducenti e i bus sono messi a disposizione per il trasporto delle tifoserie avversarie su richiesta della Questura». E, nella stessa nota, «Ctm stigmatizza questi episodi di inciviltà che mettono in pericolo la sicurezza dei nostri conducenti e creano danni agli autobus aziendali che verranno meno al servizio di trasporto pubblico quotidiano dell’area cagliaritana».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata