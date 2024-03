Approvato il programma di attività per il 2024 di ASEL Sardegna e la proposta di mobilitazione di tutte le rappresentanze istituzionali locali e delle organizzazioni sindacali e di categoria per il dimensionamento scolastico in Sardegna. Verrà in particolare indetta una giornata di preparazione dell'evento nella sede dell'Asel in piazza Galilei 17, a Cagliari, appuntamento previsto per il prossimo 12 aprile.

È questo il risultato dell'assemblea generale dei Soci dell'ASEL Sardegna, l'Associazione degli Enti locali sardi, tenutasi a Cagliari e che ha dato il via al programma di attività per tutto il 2024.

Un programma che prevede, tra l'altro, l'organizzazione su tutto il territorio regionale di venti tra seminari e corsi in presenza.

Confermati tutti i servizi di consulenza anche telematica di interesse degli Enti locali sardi attraverso esperti, professionisti e docenti di livello nazionale.

L'elezione e i programmi approvati dall'assemblea verranno presto portati all'attenzione del presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio regionale per il confronto politico e programmatico non appena verranno insediati, con Asel che opererà in tutte le sedi competenti.

