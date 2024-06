Nuovo carico di bombe da questo pomeriggio alle 14 per l’Arabia Saudita. Le fasi di caricamento sulla "famigerata" Bahri Yanbu, nave saudita, sono in corso con la supervisione dei vigili del fuoco sul molo rinfuse del Porto Canale di Cagliari, ormai da tempo crocevia per questo commercio di armi.

Le operazioni di carico andranno avanti sino alle 18. A luglio dello scorso anno il governo Meloni aveva riautorizzato la Rwm, la fabbrica tedesca di Domusnovas, ad esportare queste letali bombe verso l’Arabia finita sotto accusa per averle usate contro le povere popolazioni dello Yemen.

La nave è arrivata stamane all’alba a Cagliari, ripartirà prima delle 19 per il porto arabo di Jedda.

