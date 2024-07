Grande apprensione per Antonello Lai, per tutti “Ziu Lai", giornalista da una vita narratore delle peripezie dei più deboli. Ieri sera, durante un ricovero al Brotzu che dura da due settimane, ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è ricoverato in Rianimazione in condizioni gravi.

La notizia è stata pubblicata sulla sua pagina, la Zona: «Vi chiedo solo una preghiera per Antonello», scrive l’amico e collega Chicco Lecca: «Antonello un uomo distratto per sé ma mai per gli altri...mi è difficile scrivere perché la disperazione e le lacrime mi bloccano la vista. Sono Arrabbiato. Abbiamo vissuto tante avventure insieme ma vi posso assicurare che lui da solo e claudicante ha fatto cose che nessuno mai avrebbe potuto fare. La macchina sempre piena di pacchi di viveri. Ha portato pacchi pesantissimi di viveri a tante persone che realmente non avevano niente... vi giuro niente... Lo chiamavano a tutte le ore e lui partiva anche quando camminava male, quando gli sanguinava il piede, quando non aveva fiato e lo faceva anche se doveva pranzare o cenare. Non importava, lui andava talvolta insieme ma tante volte da solo. Aveva sempre un pacco in più in macchina per qualcuno dell'ultimo momento. Lo ha sempre fatto senza mai chiedere niente in cambio ed in silenzio... ascoltava chiunque lo chiamasse anche per ore talvolta semplicemente perché c'era un problema di una perdita d'acqua in un condominio. Mi chiamava e mi diceva: “Chicco questa famiglia ha un problema, aiutami dobbiamo andare...”, perché io in verità talvolta facevo qualche resistenza, ma poi passavo a prenderlo e andavamo e vi giuro aveva sempre ragione lui. Ha sempre visto oltre la notizia. Ha sempre visto il cuore della gente. Dono raro di questi tempi ed anche di quelli passati. Abbiamo sempre fatto le stesse cose per 40 anni eppure quando c'era bisogno era l'unico che cercavano».

«Caro Amico mio – conclude – non mi lasciare che dobbiamo aiutare tanta gente. Vi prego, solo una preghiera, non lasciatemi da solo. Non so come passerò la notte ma una cosa ti assicuro amico caro che comunque vada andrà tutto bene perché sei una luce splendente che non si spegne né si spegnerà mai. Una preghiera per un uomo buono».

