Marco Biagini è il nuovo direttore amministrativo dell'Arnas Brotzu. L’incarico partirà dal prossimo 18 novembre, fra due lunedì, per sostituire Ennio Filigheddu che ha lasciato nello scorso mese di settembre per raggiunti limiti di età.

Nato ad Ales nel 1962, Biagini vanta una lunga esperienza professionale maturata nel campo sanitario. Laureato in Giurisprudenza all'Università di Sassari, con una tesi in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario, ha ricoperto nella sua carriera incarichi dirigenziali in strutture semplici e complesse della Asl di Oristano, Ats e Ares Sardegna dove ha consolidato la sua esperienza nel settore delle risorse umane.

Biagini affiancherà il direttore generale, Agnese Foddis, nella gestione dell'azienda.

