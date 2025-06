Giorgio La Nasa è il nuovo direttore sanitario dell'Arnas G. Brotzu. La sua nomina è stata ufficializzata oggi dal commissario straordinario Maurizio Marcias.

Figura di spicco nel panorama scientifico italiano e internazionale, il professor La Nasa è ematologo di fama riconosciuta, già professore ordinario di Ematologia all'Università di Cagliari, dove ha ricoperto anche l'incarico di direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica e quello di prorettore delegato per le attività sanitarie. La Nasa ha accettato l'incarico a titolo completamente gratuito.

«È per me motivo di orgoglio – le parole del commissario Marcias – poter contare su una figura di altissimo profilo scientifico e umano, che ha scelto di contribuire, senza alcun compenso, alla costruzione di un nuovo modello organizzativo e assistenziale. La sua presenza rappresenta una garanzia di serietà, competenza e visione strategica per il futuro dell'ARNAS e per l'intera sanità regionale».

