Due anziane donne ferite in meno di un mese a causa di rovinose cadute. Altrettanti articoli di denuncia su questo sito, con le lamentele dei familiari. E ora qualcosa si muove: a Pirri, in piazza Giovanni Medas, dove viene allestito il mercatino all’aperto di Is Bingias, saranno effettuati i lavori di sistemazione dell’asfalto disastrato.

Questa mattina sono comparsi i cartelli di divieto di sosta: da lunedì non sarò possibile parcheggiare per consentire l’intervento di fresatura e bitumatura in una delle aree del territorio della Municipalità più frequentate dai pedoni. Eppure era a pezzi.

I soccorsi per la donna caduta a Pirri

Meno di un mese fa un’anziana era inciampata in una buca, riportando la frattura dell’omero. Ieri un’altra donna ha messo male il piede a causa di un avvallamento e ha battuto violentemente il viso a terra: il buco dell’incidente di ieri è già stato tamponato con asfalto.

Un rattoppo, in vista dell’intervento complessivo che dovrebbe risolvere il problema.

(Unioneonline/E.Fr.)

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