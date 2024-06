Con le date 22 e 23 giugno si conclude il Mercatino di Primavera nel Parco Ex Vetreria di Pirri. Organizzato dalla Municipalità, il parco ospiterà gazebo dove espositori come hobbisti artigiani, creativi, artisti pittori, e un fumettista esporranno le proprie opere e i lavori del proprio ingegno creati e realizzati a mano. Da febbraio per numerosi fine settimana gli spazi dell’ex vetreria hanno ospitato il mercatino, creando momenti di condivisione e convivialità. Gli espositori hanno così avuto l’opportunità di mettere in vetrina i propri lavori, molto apprezzati dal pubblico presente.

Sabato e domenica l’ultimo incontro per questo ciclo di appuntamenti che già guarda dalla primavera prossima. Per tutta la giornata si potrà passeggiare tra gli stand, mentre a intrattenere i più piccoli ci sarà l’animazione con le bolle di sapone giganti.

All’interno della Vetreria, invece, Mesa Noa proporrà i prodotti agroalimentari, un laboratorio di cucito e uncinetto e, infine, diversi laboratori per bambini e bambine. «Aspettiamo di vedervi numerosi in queste ultime due giornate di giugno all'insegna dell'arte, della Creatività e dell’inclusione per tutte le famiglie e per chiunque voglia passare un fine settimana in città», ha commentato il consigliere della Municipalità, Eugenio Spiga.

© Riproduzione riservata