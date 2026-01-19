Da mezzogiorno nel Palazzo di giustizia di Cagliari resteranno attivi solo i servizi essenziali.

Il Procuratore Generale, il procuratore della Repubblica, i presidenti del tribunale, della corte d’appello e della sorveglianza, hanno disposto che i dipendenti del potessero tornare a casa a partire dalle 12 di oggi per l’annunciato peggioramento del maltempo che dovrebbe colpire anche la città di Cagliari.

Restano attivi solo gli uffici con i servizi obbligatori ed essenziali. Per domani poi sarà valutato se il personale potrà lavorare in smart working, compatibilmente alle funzioni di ciascuno.

