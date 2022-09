Allerta gialla per maltempo fino alle 23,59 di domani, anche a Cagliari, e arriva l’avviso del Comune per chi si trova a Pirri: “Non lasciate le auto in sosta nelle strade più a rischio".

La comunicazione è stata stilata dalla protezione civile di palazzo Bacaredda. Non si tratta di un’imposizione, ma si sottolinea che “è opportuno evitare di parcheggiare”.

Interessate via Balilla (da piazza Italia sino a via Dandolo) e traverse, oltre alle vie Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

In alternativa, si legge nella nota del Comune, “è consigliato l'utilizzo degli stalli presso il parco di Terramaini, in via Vesalio”.

Con l'obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l'incolumità pubblica, “in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione. Ossia non scendere nei piani interrati o seminterrati, restare nelle proprie abitazioni, allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati”.

(Unioneonline/EF)

