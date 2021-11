L’istituto di istruzione superiore "De Sanctis Deledda" di Cagliari è stato chiuso, con ordinanza a firma del vice sindaco Giorgio Angius, per la sanificazione dei locali nella sede di via Cornalias.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della presenza di infestazione da acaro della scabbia in una classe dell'Istituto.

Il provvedimento di chiusura resterà in vigore fino al completamento delle attività di sanificazione.

Allarme scabbia anche al liceo classico “Siotto Pintor”, dove i locali scolastici resteranno chiusi sino al completamento delle attività di sanificazione. Anche in questo caso la chiusura è stata disposta con ordinanza del vicesindaco di Cagliari e dando seguito alla richiesta del dirigente scolastico, Aldo Pillittu, per la presenza di infezione da acaro della scabbia in una classe della struttura di viale Trento.

(Uniononline/v.l.)

