È iniziato stamattina l'intervento di pulizia e bonifica dello sterrato di Is Mirrionis (di proprietà del demanio regionale) adiacente la scuola Italo Stagno e di fronte ai campi del Cus. Gli operai stanno diserbando il prato e togliendo i tantissimi rifiuti accumulatisi negli anni (di ogni tipo, compresi quelli inquinanti). Grazia Martis vive quasi di fronte allo sterrato: «Ci hanno messo tanto, speriamo che non sia come con tanti altri lavori che cominciano e non finiscono. Voglio essere ottimista». Giandomenico Cossu, da 50 anni abita in via Cadello, nel corso degli anni ha fatto tante di quelle segnalazioni che non ricorda neanche quante: «Quando rispondevano, dicevano che a breve sarebbero partiti gli interventi di bonifica, poi passavano mesi, anni. Finalmente vediamo i fatti, meglio tardi che mai».

Operai al lavoro (foto Lapenna)

Potrebbe sorgere un parcheggio asfaltato, in accordo tra Regione, Ats e Comune. Già ora le auto del personale del Santissima Trinità parcheggiano lì, dato che da maggio, nell’area esterna al nosocomio, sono iniziati dei lavori che hanno interdetto l’accesso alle macchine del personale ospedaliero. E si è deciso di trovare come alternativa proprio lo sterrato.

Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale, stamattina era lì sul posto: «Ripulire questo sito da un gravissimo degrado era doveroso nei confronti della città e dei cittadini così come della scuola Stagno, dove ci sono tanti bambini. Sono stato sollecitato io come lo sono stati il sindaco, la giunta e i consiglieri tutti. Ringrazio il servizio del demanio regionale che si è attivato con solerzia, il sindaco, la giunta e tutto il Consiglio. Quando si tratta del benessere e dell’immagine della città, si lavora insieme, maggioranza e opposizione, ed è quello che è stato fatto. Spero che il contenzioso tra Regione e impresa che a suo tempo aveva vinto l’appalto si risolva così si potrà realizzare il parco di Tuvixeddu-Tuvumannu».

Alla domanda su come fare per mantenere pulito il luogo, risponde: «Non è facile educare un certo tipo di persone alla pulizia e alla salubrità dell'ambiente. Valuteremo se mettere qualche telecamera». Tocco aggiunge poi che «la Polizia Municipale è già all'opera per individuare i proprietari delle auto abbandonate, comprese le carcasse, per poterle rimuovere». Presente al sopralluogo anche il consigliere Marcello Polastri: «La pulizia giunge dopo mesi di appelli alla Regione che, per motivi burocratici, non poteva evidentemente intervenire. Ringrazio, insieme al presidente Edoardo Tocco, «anche il sindaco e i consiglieri tutti che si sono prodigati nel tempo per sostenere la pulizia della zona».

