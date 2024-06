Aggressione omofoba al Poetto nel giorno del gay pride.

Vittima il chirurgo estetico cagliaritano Andrea Corona, che ha raccontato l’episodio in una serie di storie sul suo profilo Instagram, pubblicando anche una foto in cui è all’interno dell’ambulanza del 118, intervenuta sul lungomare cagliaritano per medicarlo.

L’aggressione è avvenuta all’esterno de Il Fico d’India. Andrea Corona è stato colpito con calci e pugni: «Sono anche stato minacciato di morte, l’aggressore mi ha detto che sta tornando con un coltello».

«Omofobia. Quando mi chiedono se in Italia ancora esista questa è la risposta. Una persona qualunque ne aggredisce un’altra e la minaccia di morte, questa è l’omofobia, così si rispetta il prossimo, questo è il modo in cui in Italia si viene protetti», continua Corona, che punta anche il dito contro le forze dell’ordine. «Mi hanno detto che l’aggressore non è qua e non possono fare nulla».

A notte inoltrata, un’ultima story in cui Corona immortala il suo ritorno a casa: «Siamo scappati – dice –, stiamo tornando a casa sconvolti, per paura che questa persona col coltello potesse venirci a uccidere. Riflettiamo su quello che sta avvenendo, le persone e le istituzioni vanno sensibilizzate».

