I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti ieri notte in via S’Arriu su richiesta giunta alla centrale operativa da parte del 118: una persona in escandescenze stava aggredendo gli operatori sanitari intervenuti a soccorrerlo.

I militari hanno rintracciato un 45enne del luogo con precedenti in un’aiuola, in apparente stato comatoso. Il personale del 118 aveva iniziato a visitarlo quando lui di scatto si era alzato in piedi, urlando e brandendo i pugni verso i carabinieri.

Il capo servizio per placarlo ha utilizzato la pistola ad impulsi taser x2.

L’uomo è stato dunque portato al pronto soccorso del SS. Trinità per una consulenza al reparto psichiatria.

(Unioneonline/D)

