Ha prima aggredito e picchiato la compagna, poi si è scagliato contro i poliziotti, minacciando anche di lanciarsi dalla tromba delle scale. È accaduto ieri sera in una abitazione nella zona di Pirri, dove un 61enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Al 113 è arrivata una telefonata che segnalava una lite in famiglia. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il 61enne apparentemente tranquillo. Hanno però chiesto di entrare in casa e l'uomo ha cambiato atteggiamento, dimostrandosi riluttante. Una volta all'interno, gli agenti della squadra volante hanno soccorso la compagna: era in lacrime in bagno, sul corpo alcune escoriazioni. La donna ha raccontato che poco prima i due avevano avuto una lite ed era stata aggredita. Non solo. Ha anche detto che episodi simili erano già avvenuti.

A quel punto il 61enne si è innervosito: prima ha cercato di raggiungere la compagna poi si è scagliato contro i poliziotti. La situazione si ulteriormente aggravata quando la donna ha detto agli uomini della Questura di non volere più in casa il 61enne. A quel punto l'uomo ha nuovamente aggredito gli agenti e ha cercato di lanciarsi dalla tromba delle scale.

Poco dopo è stato immobilizzato e arrestato.

