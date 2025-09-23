Lutto nel mondo accademico e della sanità sarda. Si è spento ieri il professore Stefano de Virgiliis, già primario della storica Clinica pediatrica Macciotta ma anche direttore del Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Cagliari e componente per molti anni del Senato Accademico.

Lascia la moglie Pinella e i figli Federico, Valentina e Domenico. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Figura autorevole, per anni de Virgiliis ha rappresentato un punto di rifermento per la sanità nel capoluogo e nell’Isola. Era in pensione da molti anni.

«L’ho conosciuto da studente – lo ricorda Giovanni Ottonello, primario di patologia neonatale e nido al Policlinico – era una persona brillante, preparatissima e di grande umanità, che aveva un rapporto coi bambini particolarmente empatico».

I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso a Genneruxi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata