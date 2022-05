Dedizione per il suo lavoro, con sempre un sorriso. I tanti clienti non dimenticheranno Natalino Sara, per tutti Lino, il pizzaiolo dei cagliaritani. Un malore improvviso se l’è portato via proprio mentre era impegnato nella pizzeria Lo Spiedo Sardo, al Poetto.

I colleghi lo hanno subito soccorso tentando di rianimarlo, l’ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma tutto è stato inutile. Lino è morto poco dopo.

In segno di lutto il locale è rimasto chiuso ieri, e tanti sono stati i messaggi inviati anche alla famiglia, la moglie Daniela e il figlio Matteo. Tutti ricordano il pizzaiolo dei cagliaritani, che viveva a Pirri, impegnato da sempre a trasmettere i segreti del mestiere ai più giovani.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

© Riproduzione riservata