«Ho il cancro ma non sono il cancro». Quando ha scoperto di avere un tumore, Claudia Puddu, cagliaritana, ha tirato fuori tutta la determinazione e la positività che ha potuto, trasformando il suo percorso di cure e sofferenze in un mondo di colori e speranza, promuovendo con tutti i mezzi possibili il messaggio di “Be-positive”, attraverso un blog nato nel 2018 capace di fare rete e coltivare quel seme di positività in tutte le donne che affrontano una malattia come il cancro.

Oggi Cagliari è costretta a dire addio a quella donna, forte e sempre sorridente, ma lei non vorrebbe vedere lacrime e occhi tristi, vorrebbe che ognuno di noi continuasse a coltivare un mondo di colori e sorrisi. E dalla sua pagina Facebook l’invito è a salutare Claudia, domani alle 15.30 nella chiesa di Sant’Elena a Quartu, indossando abiti con i colori del “BePositive i colori della Vita!”.

Per coloro che vorranno porgerle un fiore, potranno farlo sotto forma di donazione all'associazione. Claudia Puddu ha anche voluto lasciare un messaggio a chi in questi anni l’ha seguita, amata e sostenuta: «Cari cittadini, oggi la mia anima ha lasciato questo corpo per intraprendere un nuovo viaggio. La città del BePositive continuerà a crescere ed accogliere tutti coloro che come voi vorranno percorrere le strade dell'Essere Bene. Vi abbraccio tutti e ricordatevi che la cura migliore è prendersi cura di sé».

