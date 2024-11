Vale in tutto 3,5 miliardi l'accordo Governo-Regione alla firma oggi a Cagliari. La somma mette insieme i quasi 2,5 miliardi del Fsc per la coesione (dice Meloni includendo l'anticipo di 200 milioni, infatti Todde parla di 2,3) più le risorse del Fondo di rotazione e il co-finanziamento della Sardegna.

Il pacchetto economico raccoglie cinque macro-asset di intervento, – acqua, edilizia residenziale, viabilità, sanità e scuole – "con priorità al tema dell'acqua e all'edilizia popolare", ha annunciato Alessandra Todde ad inizio di conferenza stampa, aperta proprio dalla governatrice in qualità di padrona di casa. Poi ecco sanità, viabilità ed edilizia scolastica e universitaria.

Todde ha parlato "di mesi difficili" per concordare gli interventi, "ma quando c'è la reale collaborazione tra istituzioni, i risultati arrivano e io sono contentissima".

La Sardegna aveva presentato "progetti per 9 miliardi". Poi la scrematura. In totale "saranno finanziate 239 proposte, ripartite in 22 linee di azione".

IL DETTAGLIO – Quanto agli importi destinati la precisazione dalla premier Meloni e in una nota di Palazzo Chigi. «La prima direttrice riguarda i temi ambientali e coinvolge complessivamente 735 milioni di euro di nuove risorse FSC, in particolare per garantire l’approvvigionamento idrico e la riqualificazione delle reti acquedottistiche. La seconda direttrice riguarda il capitolo delle infrastrutture di trasporto con uno stanziamento complessivo di 449 milioni di euro: tra le destinazioni, si evidenzia la “Metrotranvia di Sassari – tratto Sant’Orsola – Li Punti”, finanziata con 58 milioni di euro, e la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità provinciale, finanziata per 182 milioni di euro. La terza direttrice riguarda la riqualificazione urbana con un focus sull’edilizia residenziale pubblica cui sono destinati 230 milioni di euro. La quarta direttrice indirizza l’attenzione alla salute dei cittadini: 78,5 milioni di euro per il completamento del “Complesso ospedaliero di Sassari” e 58 milioni di euro per il completamento della “Piastra tecnologica di d’urgenza dell’Ospedale San Michele” di Cagliari. Infine, la quinta direttrice è indirizzata alla Scuola e all’Università e prevede oltre 187 milioni di euro per l’edilizia scolastica a cui si aggiungono circa 104 milioni per la Ricerca e l’infrastrutturazione dell’Università».

