«Sto pensando di annullare la festa delle Forze Armate che si tiene il 4 novembre».

La dichiarazione è del ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il suo intervento alla festa del quotidiano Il Foglio. Numerose le manifestazioni previste. La principale, a Cagliari, alla quale dovrebbe prendere parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Sto pensando di annullarla, di non farla quest'anno», ha aggiunto Crosetto, «perché non penso sia giusto aumentare un fattore di rischio, non è una manifestazione normale. Perché devo rischiare di dare un palco a un pazzo o una serie di pazzi che vogliono fare qualcosa di significativo? Io ho l'obbligo di pensare al peggio».

Stando a fonti del Ministero, il programma dell’evento sardo – a differenza di altri, oggetto della dichiarazione – non dovrebbe subire grandi modifiche. Ma di certo il livello di allerta sarà massimo.

Il ministro della Difesa Giudo Crosetto interviene alla Festa del Quotidiano Il Foglio (Ansa)

Il riferimento è al clima di tensione scatenato dall’attacco di Hamas e alla ritorsione di Israele, che ha destabilizzato il Medio Oriente, portando al massimo il livello di allerta contro il terrorismo in tutti i Paesi occidentali.

Per la prima volta era stata scelta Cagliari come location della festa delle Forze armate: l’organizzazione, affidata al cerimoniale del Quirinale, è già in stato avanzato. Ipotizzata anche la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per le celebrazioni è stata individuata l’area portuale, con eventi tra le 11 e le 13. Le misure di sicurezza previste sono eccezionali e - considerata l'alta densità di poligoni nell'Isola, da sempre oggetto di polemiche - tenevano conto di possibili iniziative antimilitariste. Ora si sono scatenati elementi ben più pericolosi.

