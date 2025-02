Maschere, risate e un messaggio sulla diversità: il 21 febbraio 2025, Pirri sarà il grande palcoscenico per i più piccoli con “Su Carrasciali Pirresu”, il Carnevale per bambini e famiglie organizzato da Il Crogiuolo - Centro di Intervento Teatrale.

L’evento, reso possibile grazie al contributo dell’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cagliari e alla collaborazione con la Municipalità di Pirri, sarà una serata tra giochi, spettacoli e momenti di riflessione.

L’appuntamento è per le 17 nel giardino di Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17, Pirri), dove ad accogliere i piccoli spettatori ci saranno le animazioni di Matte Maschere Maccus. Un modo per immergersi subito nel clima di festa, tra colori, giochi e sorprese che faranno brillare gli occhi dei bambini.

Ma il Carnevale non è solo divertimento: alle 18, nella Sala Lisetta, andrà in scena “Diversi?! Unici!! The Addams Family”, uno spettacolo liberamente ispirato alle celebri strisce di Chas Addams, scritto da Virginia Garau e Daniela Melis, con le interpretazioni di Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis.

Alla base dello spettacolo l’idea è chiara: la diversità non è un difetto, ma una ricchezza. Troppo spesso si tende a etichettare come “diverso” chi non si conforma agli standard imposti dalla società, dai media e dal potere. Ma in realtà, ognuno di noi è unico e irripetibile.

La storia ruota attorno a una maestra che decide di visitare la casa della Famiglia Addams, dopo aver notato che i loro bambini non frequentano più la scuola. Il motivo? Vengono emarginati perché considerati “strani”. La visita dell’insegnante diventa così un viaggio dentro un mondo fatto di abitudini bizzarre ma assolutamente innocue, in cui il rispetto per gli altri, per gli animali e per la natura sono valori fondamentali. Uno spettacolo ironico e intelligente, che gioca con il grottesco per smontare stereotipi e pregiudizi.

“Su Carrasciali Pirresu” dunque non si presenta solo come una festa, ma anche un’occasione per educare al rispetto e all’inclusione, attraverso il linguaggio del teatro e del divertimento.

