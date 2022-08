Centralino dei vigili del fuoco di Cagliari tempestato di chiamate con decine di interventi in tutto il Cagliaritano per cantine allagate, strade bloccate e tombini saltati a causa dell’intenso maltempo. In azione anche le pattuglie delle varie Polizie Locali. Disagi e problemi sulla strada statale 131 all'altezza di Monastir mentre sulla complanare sono caduti alcuni alberi: sul posto la Polizia Stradale.

Disagi anche all'aeroporto di Elmas: tre voli in arrivo da Pisa, Bergamo e Parigi sono stati dirottati ad Alghero. E alcune zone dell'aerostazione sono allagate per la pioggia filtrata dalla copertura.

© Riproduzione riservata