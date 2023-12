Si è tenuta a Cagliari l'assemblea generale del Sindacato Autonomo Forestali Regionali, aperta a tutto il personale dipendente del CFVA.

La partecipazione è stata massiccia grazie «ai grandi risultati ottenuti dal nostro sindacato in questi ultimi anni e in particolare nel corso del 2023, frutto di intensissimo e costante lavoro», si legge in una nota.

All'assemblea hanno partecipato «il Capo di Gabinetto della Presidenza, Avv. Quirico Sanna, che ha portato i saluti del Presidente Christian Solinas, e confermato l'impegno della Giunta regionale affinché si porti a compimento la riforma del CFVA, ricordando inoltre quanto l'attuale governo regionale ha fatto per il Corpo forestale regionale, dai riconoscimenti contrattuali all'assunzione di nuovi agenti e, pochi giorni orsono, lo stanziamento per adeguare le strutture (Stazioni e BLON) a standard logistici ed operativi adeguati».

Presente anche il consigliere Andrea Piras, Presidente della I° Commissione, «che in prima persona sta profondendo il massimo impegno per portare a compimento la riforma della Legge 26 del 1985, istitutiva del CFVA con la Pdl n.392. L'On. Piras ha esposto con dovizia le finalità che si ripropone di ottenere con la riforma, punto focale della sua azione istituzionale che punta al riconoscimento del lavoro svolto con l'equiparazione giuridico/normativo alle Forze di polizia nazionali, ricordando tra le altre cose il suo impegno per il riconoscimento di Forza di polizia regionale al Corpo forestale, ottenuto recentemente con la legge n.9/2023».

Entrambi «confermano il loro impegno per rafforzare e potenziare la presenza del Corpo forestale sul territorio per la salvaguardia dell'ambiente della nostra Isola».

«L'assemblea – conclude la nota – è stata anche l'occasione per un compendio generale dell'attività svolta nel corso di questo 2023, e un momento di franco confronto fra tutti noi. Una bella giornata, trascorsa in un clima amichevole, fra colleghi che amano il proprio lavoro e vogliono un futuro per il CFVA».

(Unioneonline)

