Multa: quando sarà notificata. Costo della rimozione: subito, in proporzione alle dimensioni del veicolo. E pure la “reperibilità”: 100 euro da versare immediatamente. Può costare cara, carissima, la sosta vietata sulle strade di Cagliari nel fine settimana. O dopo le 20. Alle “ordinarie” somme da pagare (verbale e costo dell’attività del carro attrezzi) c’è da aggiungere un pesante balzello se si vuole evitare di attendere il lunedì successivo per tornare in possesso del proprio veicolo.

Una stangata introdotta dall’inizio dell’anno, pare, per superare le polemiche. Succedeva questo: se il veicolo veniva rimosso il sabato, e l’automobilista se ne accorgeva dopo le 20, era impossibile il recupero prima dell'inizio della settimana successiva. Questo perché era emerso che la ditta che si occupa dell’appalto non avesse personale sufficiente per operare nel weekend nel deposito veicoli di viale Monastir. Così il Comune era intervenuto (c’era ancora Paolo Truzzu sindaco): l’auto si può ritirare anche di notte, e nel fine settimana, ma è necessario versare 100 euro. Soldi che finiscono nelle tasche della società per i quali, a febbraio, avevano protestato i dipendenti. Ma nulla è cambiato. Comunque, chi vuole la sua auto deve pagare anche questo sovrapprezzo.

Come è successo a una automobilista che ieri si è vista ritirare l’auto posteggiata in via Sassari, che di sera diventa strada pedonale: «Mi hanno chiesto i 100 euro», spiega, «non sapevo esistesse questa possibilità. Ho pagato, ma mi sembra una cifra folle».

