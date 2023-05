A Cagliari la prima Giornata regionale della Farmacovigilanza.

I farmaci sono grandi alleati per curare diverse malattie e prevenirne tante altre. Fondamentale è conoscere il loro buon uso e non affidarsi alle cure o all’assunzione fai-da-te. L’evento è stato organizzato dal Centro Regionale di Farmacovigilanza della Sardegna (in occasione del suo decimo anniversario), che opera all'interno della Farmacologia Clinica della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

L’appuntamento è per sabato 27 maggio 2023 dalle 9 alle 13, nel parco di Monte Claro in via Cadello, dove i medici, i farmacisti e tutto il personale del Centro Regionale di Farmacovigilanza della Sardegna incontreranno i cittadini. Obiettivo della giornata è parlare di farmaci e dei loro effetti, promuoverne il buon uso, contrastare la disinformazione relativa all'efficacia e sicurezza dei vaccini e migliorare il ruolo del cittadino nella segnalazione spontanea delle reazioni avverse a farmaco.

Per l’occasione verrà presentata l’attività e la storia del Centro e verranno distribuiti gadget, fornite tutte le indicazioni per la corretta compilazione della scheda di segnalazione di reazione avversa a farmaco, mentre i più piccoli saranno coinvolti in attività ludiche dedicate.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata