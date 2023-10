Senz’acqua (e risposte) da 24 ore. È la situazione drammatica che stanno vivendo alcuni commercianti della centralissima via Dante, a Cagliari. Il disagio ha interessato attività commerciali e condomini a ridosso dell’incrocio con via Cimarosa, dove sono in corso – nel cantiere comunale – i lavori per il rifacimento dei marciapiedi.

«Il servizio è stato interrotto ieri alle 15. Da lì non abbiamo avuto alcuna informazione o novità», spiega Lisa Piredda, che come altri esercenti ha dovuto chiudere le serrande della sua attività perché «non è possibile lavorare in queste condizioni, senza un bagno o la possibilità di lavarsi le mani». A destare maggiori preoccupazioni è il fatto che «nonostante le ripetute chiamate al Comune e al gestore del servizio ad ora non sappiamo quando tutto tornerà alla normalità. Sappiamo che il guasto è dovuto a una tubatura danneggiata. Ma qui la situazione è davvero invivibile: già prima non c’erano parcheggi, ora abbiamo le transenne che complicano le cose...infine questo. Quando ci libereranno da questa serie infinita di imprevisti?», conclude la Piredda.

Ma l’incubo dovrebbe finire presto. Secondo quanto chiarito da Abbanoa «durante le operazioni nel cantiere del Comune è stato toccato un nostro allaccio. Gli operai sono già al lavoro e il ripristino della condotta è previsto in tempi brevi».

(Unioneonline/v.f.)

