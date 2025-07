La stazione treni di piazza Matteotti si apre ai giovani creativi dello Ied Cagliari per una serata speciale, in collaborazione Rete ferroviaria italiana (Rfi). Domani, a partire dalle 19,30, i binari dello snodo cagliaritano faranno da sfondo al Fashion show 2025, uno dei momenti più importanti per gli studenti che frequentano l’Istituto europeo di design: al pubblico verranno presentano i progetti di tesi più significativi al termine del triennio in Fashion design, unico corso in Sardegna che rilascia un diploma accademico di primo livello riconosciuto dal ministero dell’Università.

L’edizione 2025 porta un titolo evocativo, “Waiting room”, e «sottolinea il legame tra lo Ied e la città attraverso la scelta di un luogo dalla singolare potenza suggestiva – spiegano dall’Istituto –: alla stazione ferroviaria sfileranno 42 look per raccontare il viaggio degli studenti Ied».

«La serata di domani – spiega Antonio Lupinu, direttore di Ied Cagliari – è la dimostrazione che in Sardegna il pubblico e il privato possono collaborare per creare un evento che coinvolga la città e la comunità. Questa sfilata non è solo la chiusura di un percorso formativo durati tre anni ma anche un omaggio alle ragazze e ai ragazzi che da tutta l’Isola vengono a Cagliari per studiare: per loro la stazione è il primo punto di arrivo ed è fortemente simbolico nella loro vita da pendolari». Da Rfi spiegano che l’azienda «sta attuando un piano integrato dove le stazioni ferroviarie sono al centro di un processo di rinnovamento che le trasforma in spazi attrattivi e di qualità, poli dinamici di cultura, arte e inclusione, capaci di generare valore sociale, mantenendo al contempo il loro ruolo fondamentale di hub per la mobilità integrata. L'evento di Ied Cagliari è un esempio concreto di questo cambiamento».

(Unioneonline)

