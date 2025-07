Sabato 19 luglio a Palau, i volontari del Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” organizzeranno una giornata di sensibilizzazione ambientale intitolata “Conversando d’ambiente”. L’evento si svolgerà sulle spiagge di Cala Scilla e Porto Cuncato e vedrà la partecipazione di turisti italiani e stranieri.

Con l’ausilio di schede informative, i volontari e le esperte del Comitato illustreranno ai frequentatori delle spiagge le regole fondamentali per rispettare l’ambiente durante i mesi estivi, periodo in cui le spiagge della Sardegna registrano un notevole afflusso di turisti.

Tra i temi principali della giornata ci sono la tutela dell’habitat costiero e marino, l’importanza di proteggere la Posidonia oceanica, l’uso corretto degli ancoraggi di barche e gommoni, il rispetto delle zone di balneazione, i pericoli derivanti da plastica, microplastiche e rifiuti abbandonati, l’importanza del sistema dunale, la protezione della fauna locale e il rispetto di sabbia, ciottoli, conchiglie e rocce.

L’evento sarà anche accompagnato da una raccolta ecologica di rifiuti, per contribuire a mantenere pulite le spiagge. «Ogni giorno i nostri volontari operano in queste calette, dove l’afflusso turistico aumenta di anno in anno», ricordano gli “Amici”, impegnati da anni nel contrasto a comportamenti irresponsabili, violazioni delle aree di balneazione e nel rispetto delle norme di tutela della Posidonia e del fondale marino.

