L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Nadia Matta, ha intenzione di recedere dal servizio di raccolta rifiuti offerto, dal 2011, dall'Unione dei Comuni Alta Gallura e procedere con l’attuazione del servizio di igiene urbana in forma autonoma. Lo ha stabilito una recente deliberazione. Dell’Unione fanno parte i Comuni di Aggius, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania. Arrivati a questo punto, «è volontà di questa amministrazione recedere dal servizio di raccolta rifiuti offerto dall'Unione dei Comuni Alta Gallura e procedere in forma autonoma in merito alla gestione del servizio di igiene urbana con maggiore controllo e ottimizzazione dei costi, con possibilità di innovazione e accesso diretto alle premialità».

In precedenza era stato dato incarico per la redazione, «di un’analisi della situazione attuale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e i servizi di igiene ambientali connessi, ai fini di individuarne i punti di forza e di debolezza sia dal punto di vista tecnico che economico» dalla redazione risulta essere «confermata la convenienza della gestione autonoma del servizio di igiene urbana, purché sia supportato da una pianificazione attenta e da un modello gestionale efficiente, con l’obiettivo, inoltre, di migliorare la percentuale di differenziata e con l’introduzione della TARIP il Comune accederebbe agli incentivi economici regionali e dei consorzi di filiera».

Stabilito che l’attuale servizio di raccolta rifiuti giungerà alla sua naturale scadenza nel prossimo mese di novembre, con la stessa delibera la giunta ha stabilito di nominare l’architetto Fabiano Mutzu Martis, responsabile unico del progetto (RUP).

