Una giornata speciale tra libri, storie, registri e catologhi. È la nuova iniziativa promossa dalla Biblioteca di Dolianova per avvicinare le nuove generazioni al piacere della lettura.

Bambini e ragazzi (dai 6 anni in su) potranno scoprire tutti i segreti della professione del bibliotecario e gli adempimenti necessari per organizzare al meglio i servizi per i cittadini-lettori. Le attività dureranno 2 ore e si svolgeranno il lunedì e mercoledì, dalle 16:00 alle 20:00, e il giovedì e sabato dalle 8:00 alle 13:00. Necessario prenotarsi via mail all'indirizzo: biblioteca@comune.dolianova.ca.it

