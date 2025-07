Sono stati i vicini di casa, allarmati per l'odore proveniente dall'abitazione, a chiamare vigili del fuoco e forze dell'ordine: dopo aver aperto la porta dell'appartamento hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 59 anni, pensionato cagliaritano.. Una morte, come emerso dai primi accertamenti, che sarebbe avvenuta tre giorni fa per una crisi cardiovascolare .

La tragica scoperta è stata fatta stamattina, verso le 10,30, in via Monte Acuto, nel quartiere di San Michele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di viale Marconi e i carabinieri della compagnia di Cagliari. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.

Di quanto accaduto è stato informato il magistrato di turno che al termine degli accertamenti dovrebbe restituire il corpo ai familiari.

