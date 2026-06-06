«Ciao Alessandro, è stato un orgoglio essere tuo amico». Lo hanno voluto ricordare così, abbracciandolo nel mare che tanto amava. Una quarantina di imbarcazioni, nel pomeriggio, sono partite da Marina Piccola per fermarsi sotto la Sella del Diavolo, con decine e decine di persone a bordo che hanno lanciato i tanti mazzi di fiori che avevano accompagnato il funerale, nella chiesa di San Luca, al Margine Rosso.

Un tratto di mare che Alessandro Collu, 26 anni, conosceva bene. Faceva infatti lo skipper il giovane morto improvvisamente l’altro giorno. «Sarà sempre con noi», hanno detto in coro gli amici, intonando le canzoni che lui più amava.

(Unioneonline)

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