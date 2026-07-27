Viale Sant’Avendrace, spuntano transenne in mezzo alla strada: pericoli e proteste
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Considerata dagli automobilisti cagliaritani una delle strade più disastrate della città, viale Sant’Avendrace continua a regalare sorprese che confliggono con la sicurezza, e non solo. L’ultima perla, le transenne a protezione di un tombino appena piazzato proprio al centro della carreggiata.
Privo di segnalatori luminosi, rappresenta un ostacolo per la circolazione, costringendo a pericolosi slalom, ma soprattutto una trappola per auto, moto e bici. Sorprende, lamenta un automobilista alla nostra redazione, come nemmeno la Polizia locale intervenga in casi eclatanti come questo.
(Unioneonline)