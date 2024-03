Quasi 400 i veicoli controllati e oltre 500 le persone identificate nei primi giorni del mese di marzo nell’ambito delle verifiche della Polizia di Stato che ha rafforzato i servizi di vigilanza stradale, con particolare riguardo alle attività di contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle altre norme del codice della strada.

Le pattuglie della Sezione Polstrada di Cagliari e dei Distaccamenti si sono concentrate sulle principali arterie extraurbane, tra cui la SS 131 e la SS 554, ma anche nel capoluogo e nell’hinterland cagliaritano anche con l’ausilio del personale medico e infermieristico della Polizia di Stato.

In totale 13 persone (di età compresa tra i 28 e i 40 anni) sono state denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e di queste 4 con un tasso di oltre tre volte il limite consentito. Un ragazzo di anni 21 è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente.

Ventisei gli illeciti relativi al superamento dei limiti di velocità, tra cui un conducente sorpreso sulla SS 554 che viaggiava alla velocità di 190 Km/h. Complessivamente, all’esito dei controlli, sono state ritirate 36 patenti di guida per un totale di 608 punti decurtati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata