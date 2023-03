L’obiettivo è stato raggiunto: Bubu Gargiulo è uno dei tre finalisti di Masterchef 12 di cui è attualmente in corso l’ultima puntata su Sky. Il cagliaritano ha conquistato la casacca della finalissima al termine dell’Invention Test, accedendo così al momento decisivo insieme a Hue Dinh Thi e a Edoardo Franco.

In questo primo episodio della dodicesima puntata la sfida si è fatta complessa da subito: per ottenere la casacca della finale viene chiesto nella Mystery Box di rendere il vegetale assegnato protagonista del proprio piatto mentre il crostaceo, nel caso di Bubu, deve essere un contorno. Il cagliaritano dà vita a ‘’Il pomodoro abbraccia il granchio’’ un piatto tecnico e virtuoso che non basta però a conquistare Clare Smyth, la prima donna ad aver conquistato le tre stelle Michelin. Il momento cruciale arriva con l’Invention Test dove gli aspiranti chef devono realizzare un piatto scegliendo tra tre ingredienti semplici tra il sedano, il porro e il ravanello.

Bubu sceglie il porro e crea il ‘’Porro e le sue sfumature di acidità’’, porro in tre cotture con caviale e lampone ghiacciato. Una creazione coraggiosa e intensa, che gli apre le porte della finalissima. Ad essere eliminato è Mattia Tagetto. «Questo è un momento incredibile», le parole di Bubu, «sono al settimo cielo. Ho raggiunto un grande traguardo, è un sogno che si avvera».

