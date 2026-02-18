La commissione Cultura del Consiglio regionale, presieduta da Camilla Soru (Pd), ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla delibera di Giunta che intitola la biblioteca regionale della Sardegna al premio Nobel Grazia Deledda.

Il provvedimento è stato illustrato dall’assessora della Cultura, che ha evidenziato il significato culturale e identitario dell’intitolazione della biblioteca, istituita nel 1959, al premio Nobel per la letteratura, nell’anno in cui si celebra il centenario del suo conferimento a Grazia Deledda e ha esposto le ulteriori azioni introdotte nella delibera approvata lo scorso gennaio.

Tra queste, alcune disposizioni riferibili alla disciplina di funzionamento, insieme con il riconoscimento di compiti di soprintendenza bibliografica e le attività di istituto preposto al deposito legale dei documenti.

Le modifiche introducono inoltre la possibilità, per i beneficiari di patrocinio e contributo regionale, di promuovere le iniziative sostenute dalla Regione, negli spazi della sala conferenze, intitolata a Giovanni Lilliu. L’assessora ha quindi concluso ricordando l’istituzione di uno specifico capitolo di bilancio per l’affidamento esterno dei servizi di consultazione e accoglienza.

