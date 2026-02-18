La tregua è durata poco. Dopo una giornata di relativa calma, in Sardegna torna l’allerta meteo per forte vento e mareggiate. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha diramato un avviso valido dalle 12 di giovedì 19 febbraio fino alle 23.59 di venerdì 20.

A partire dal pomeriggio di domani e fino alla tarda serata di venerdì, forti venti da ovest nord-ovest soffieranno sull’Isola, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca. Un’attenuazione della ventilazione è attesa dal pomeriggio di venerdì, ma i venti resteranno comunque sostenuti fino alla tarda serata.

Le coste occidentali e settentrionali della Sardegna saranno interessate da mareggiate da ovest nord-ovest. Il picco del moto ondoso è previsto per venerdì mattina, con una progressiva attenuazione a partire dalla serata.

