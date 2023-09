Altrove scende, in Sardegna no: l’Isola è una delle 11 regioni nelle quali il prezzo della benzina continua a restare sopra quota 2 euro e il trend è in salita.

Stando all’ultima rilevazione delle medie alla pompa pubblicata dall’osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornato a questa mattina, gli automobilisti sardi pagano 2.021 euro al litro per la benzina e 1.962 per il gasolio. In Basilicata sono nelle stesse condizioni, mentre i prezzi sono superiori solo in Liguria (benzina a 2.023 euro), Valle d’Aosta e provincia di Bolzano.

L’isola ha il primato per il Gpl: costa 0.838 euro. Chi vuole risparmiare con una diversa alimentazione per il motore si trova a spendere per ogni litro circa 10 centesimi più che nel resto d’Italia.

